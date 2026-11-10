Левски обяви четирима национали

Четирима играчи на Левски ще имат ангажименти с националните си формации по време на международната пауза през ноември. Кристиан Макун, Никола Серафимов, Оливер Камдем и Огнян Владимиров попаднаха в съставите на своите държави за предстоящите срещи.

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Защитникът Кристиан Макун ще защитава цветовете на Венецуела в две приятелски срещи. На 14 ноември южноамериканците ще се изправят срещу Страната на баските в Билбао, а три дни по-късно ще гостуват на Русия в Краснодар. Никола Серафимов пък получи повиквателна за националния отбор на Северна Македония за двубоите от Лига на нациите. Отборът на Северна Македония ще гостува на Шотландия на 13 ноември в Глазгоу, а на 16 ноември ще приеме Словения в Скопие.

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Оливер Камдем ще бъде част от представителния тим на Камерун. Неговата селекция има два мача срещу Намибия в рамките на квалификациите за Купата на африканските нации. Първата среща е на 12 ноември в Дуала, а втората ще се проведе на 16 ноември в Габороне, Ботсвана.

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Четвъртият повикан от състава на "сините" е Огнян Владимиров. Той ще се присъедини към юношеския национален отбор на България до 19 години за предстоящите европейски квалификации. Младите "лъвове" ще премерят сили с Гибралтар, Латвия и Молдова на 11, 14 и 17 ноември, като и трите срещи ще се играят в Сливен. От Левски пожелаха успех на четиримата си футболисти в предстоящите мачове с националните екипи.

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