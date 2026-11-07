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Рейсинг Булс обещава "правилно решение" в избора между Цолов и Лоусън

  • 7 ное 2026 | 13:57
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Шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн заяви, че напълно разбира напрежението и недоволството около забавянето на решението за пилотския състав на тима за 2027 година. Отборът все още избира дали да запази опитния Лиам Лоусън, или да промотира българския талант от Формула 2 Никола Цолов.

Сателитният тим на Ред Бул е напът да запише най-успешната кампания в историята си благодарение на Лоусън и неговия съотборник Арвид Линдблад. В момента отборът се движи уверено към рекордното пето място в шампионата при конструкторите.

Формата на Лоусън създава сериозна дилема за Ред Бул за 2027
Формата на Лоусън създава сериозна дилема за Ред Бул за 2027

При отличната форма на Лоусън и впечатляващото представяне на тийнейджъра Линдблад в неговия дебютен сезон, логичният ход би бил запазване на същия състав и през 2027 г. Ролята на тима като школа за бъдещи пилоти на Ред Бул Рейсинг обаче променя уравнението. Новозеландецът вече не фигурира в дългосрочните планове на отбора от Милтън Кийнс, докато Цолов се очертава като изключително обещаващ кандидат, който в бъдеще може да спори именно с Линдблад за промоция в първия отбор.

Никола Цолов в селекцията на The Sun на бъдещите звезди във Формула 1
Никола Цолов в селекцията на The Sun на бъдещите звезди във Формула 1

В същото време ръководството на компанията майка изисква от Рейсинг Булс да бъде стабилен и независим конкурент на пистата – задача, с която тимът се справя великолепно през настоящия сезон. Тази сложна дилема между непосредствените резултати, опита и сигурността, осигурявани от Лоусън, и дългосрочния потенциал на Цолов в йерархията на Ред Бул е причината забавянето да продължи поне до състезателния уикенд в Лас Вегас.

Шефът на Рейсинг Булс остава начело на тима поне до 2031 година
Шефът на Рейсинг Булс остава начело на тима поне до 2031 година

„Опитваме се да подходим научно и прецизно, а това отнема време. Разглеждаме и оценяваме всички фактори, а времето работи за нас. Не бързаме и съм убеден, че ще вземем най-правилното решение. Наясно съм, че ситуацията носи напрежение за състезателите и за всички останали, но целта ни е да не сгрешим. Когато направим официалното съобщение в идните седмици, всички ще останат доволни. Близо сме до финала, но процесът все още тече“, заяви Пърмейн по време на пресконференцията за шефовете на отборите в Бразилия.

„Водещият критерий винаги е чистата скорост и представянето. Но ние не съществуваме единствено за да се състезаваме на момента – целта ни е да изграждаме бъдещи таланти. Това обаче не означава непрекъсната смяна на пилоти само заради идеята. Нужен е и достатъчно опит като отправна точка. Решението не е никак лесно, но финалният избор наближава“, добави британецът, който вчера удължи своя контракт с екипа от Фаенца.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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