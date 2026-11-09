Сайнц: Във Ферари имат проблеми с радикалните фенове на Леклер

Карлос Сайнц повдигна завесата около съперничеството си с Шарл Леклер от периода, в който двамата бяха съотборници във Ферари. Коментарите на испанеца идват на фона на последните напрегнати моменти на пистата между Шарл и Люис Хамилтън.

Кулминацията в отношенията между новите съотборници настъпи по време на надпреварата в Мексико Сити миналия уикенд, когато Хамилтън изрази яростта си по радиото, след като бе избутан извън очертанията на трасето и загуби лидерската позиция при опит за изпреварване от страна на Леклер. Поредният инцидент между двамата през сезона повдигна въпроси относно съвместимостта им и начина, по който Скудерията управлява вътрешното напрежение.

Contact between Leclerc and Lawson 💥 Stewards handed Charles a five-second penalty for this collision after the race, dropping him to P8 while Liam moved up to P7 🔀 #F1 #BrazilGP https://t.co/T1pk1DcID4 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

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Взаимно уважение на пистата и битки за върха

В разговор с медиите в Бразилия Сайнц подчерта, че взаимоотношенията му с Леклер винаги са били основани на уважение, а възникналите разногласия са били изглаждани бързо и без излишни драми.

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„Що се отнася до битките помежду ни, истината е, че когато се бориш за победи, напрежението е несравнимо по-голямо и залогът е огромен. Напълно естествено е да станеш малко по-егоистичен в сравнение с моментите, в които се състезаваш в средата на колоната за осмо или девето място. Тогава е много по-трудно да се придържаш към идеалната отборна стратегия, защото победата е напълно постижима цел“, сподели испанският пилот.

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Сайнц допълни, че въпреки напрегнатите моменти, като тези на пистите в Монца и Лас Вегас, границата на коректния тон никога не е била преминавана.

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Натиск от трибуните и италианските медии

Испанецът обаче призна, че най-тежката част от престоя му в тима е била свързана с външната среда и крайните реакции на част от феновете на Леклер и италианската преса.

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„Най-сложното беше да се справим с обстановката, медиите и най-вече с изключително емоционалните привърженици. Ситуацията беше силно поляризирана. Спомням си, че понесох доста негативизъм от по-радикалните му фенове, които ме обиждаха и ми пожелаваха лоши неща. Някои италиански издания дори ме критикуваха, че не се държа като втори пилот, когато моментът го изискваше, макар същото да се случваше и когато ролите бяха разменени“, разкри Сайнц.

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По думите на пилота напрежението е било неизменна част от атмосферата около Ферари, а не резултат от лични конфликти между него и Леклер. Всички спорове между състезателите са били решавани още в същата вечер след открит и спокоен разговор.

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Снимки: Gettyimages