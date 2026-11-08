Аморим: С този подход се доближаваме до спечелването на всички мачове

Наставникът на Милан Рубен Аморим остана доволен от представянето на своя отбор при успеха с 2:1 в гостуването на Дженоа. Той похвали подхода на “росонерите” към мача и подчерта, че по този начин те могат да печелят всички свои срещи, но също така призна, че все още им липсва необходимото постоянство.

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“Горд съм с моите играчи. Най-важното нещо беше да бъдем конкурентоспособни, казах го още преди мача. Ако подхождаме към всеки мач така, се доближаваме с една стъпка до спечелването на всички срещи. Има случаи, в които успяваме да играеш наистина добре, но също така понякога променяме нашия подход, като сме силни при вторите топки и играем различен тип футбол. Това е, което правят големите отбори: играят по различен начин в един и същи мач. Много съм доволен от моите играчи днес. Това, което мога да кажа, е, че сме способни да спечелим всеки мач, но не мога да гарантирам, че ще достигнем до това ниво на увереност преди края на сезона. Не ми се струва, че вече сме постигнали това постоянство. А и не искам да казвам нищо повече от това, че можем да спечелим следващия мач. Защото това чувство изпитвам, когато гледам тима. Но това зависи от много неща. Ако всички играчи бяха на разположение, определено щяхме да се справяме по-добре и в Лига Европа. Тази поредица от мачове беше тежка за нас предвид всичко случило се. Но мога да кажа, че ако сме конкурентоспособни, можем да спечелим всеки двубой в първенството. Нека се фокусираме върху това и да гледаме мач за мач.

Да си конкурентоспособен е въпрос на манталитет. Когато си футболист, ти нямаш почивни дни. Ако играеш за Милан или подобен клуб, нямаш почивка. Не можеш да се появиш така, както в четвъртък, и след това отново в неделя. Това не е възможно и не е нещо, което ще проработи. Не става въпрос за физическото състояние, а за притеснението от загуба. Ако “се паникьосаш”, че можеш да загубиш, това не означава, че те е страх от поражението, а че осъзнаваш, че загубата е краят на света. Това е чувството, което искам моите отбори да имат. Гонсало Рамош? Мисля, че е трудно за един нападател, когато не вкарва голове. Но ще повторя, че не прекарваме много време в последната една трета от терена. Владеем топката и подобряваме подаванията си, но ни липсва точно това. Когато постоянно се намираме в последната една трета, Гонсало ще отбележи много попадения. Това е отборен проблем: не помагаме на Рамош, но той много ни помага. Това е един процес и все още не сме достигнали етапа, в който толкова доминираме, че Рамош прекарва повечето време в наказателното поле. Все още сме много далеч от това”, коментира Аморим след днешната победа.

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Снимки: Gettyimages