Тодор Янчев поема и националите до 19 години

Тодор Янчев ще води юношеския национален отбор до 19 години, твърди "Тема Спорт". Настоящият селекционер на младежите ще заеме временно поста от Атанас Рибарски, който ще остане начело на първия ни тим за последните два мача от Лигата на нациите.

На 13 ноември България приема Исландия, а три дни по-късно гостува на Естония във финалната си среща от група С4. 41-годишният наставник пое временно представителния тим след раздялата с Александър Димитров. Под негово ръководство "трикольорите" загубиха с 0:3 гостуването си на Исландия, но след това се наложиха с 2:0 над Люксембург и записаха първата си победа в турнира.

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Датите за мачовете с Исландия и Естония съвпадат с евроквалификациите на тима до 19 години. Тодор Янчев ще води отбора в три двубоя от втория кръг в Лига Б. България ще бъде домакин, като на 11 ноември приемаме Гибралтар в Стара Загора. Три дни по-късно "лъвчетата" ще премерят сили на стадиона на Берое с Латвия, а на 17-и, отново под Аязмото, ще играят с Молдова.

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