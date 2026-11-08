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Левски и ЦСКА влизат в здрава битка за върха в efbet Лига
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Искренов: Всичко минава през Сержиньо, но има кой да го замени

  • 8 ное 2026 | 16:43
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Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Божидар Искренов сподели очакванията си за дербито между Левски и ЦСКА при пристигането си на Националния стадион „Васил Левски“. Гибона изрази надежда „сините“ да зарадват привържениците си с победа и коментира отсъствието на Сержиньо и Бурас.

„Дано стане един хубав мач и да зарадваме всички наши привърженици с победа. Това е най-голямото дерби. Аз съм играл много дербита, но всяко е различно. Надявам се на победа за Левски“, каза Искренов.

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Той подчерта, че изборът на състав е изцяло в правомощията на треньора.

„Има треньор, който решава какъв да бъде съставът, той си преценява най-доброто. Никой не може да му каже. Това са негови решения и той си носи отговорност“, добави Гибона.

Искренов обърна специално внимание на значението на Сержиньо за играта на Левски, но изрази доверие и в неговите заместници.

„Всички знаят, че Сержиньо е един от най-добрите играчи на Левски в момента и е играл може би над 2000 минути. Всичко минава през него. Но не бива да забравяме, че има други момчета, които по нищо не отстъпват“, заяви той.

„Не давам прогнози, защото не ги уцелвам никога“, завърши Искренов.

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