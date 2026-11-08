Тодор Батков: Важен мач да докажем, че сме най-добрият отбор

Бившият собственик на Левски Тодор Батков сподели очакванията си преди дербито с ЦСКА от 13-ия кръг на efbet Лига. Той прогнозира победа за "сините", с която отборът на Хулио Веласкес да остане на върха в класирането.

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"Важен мач да докажем, че сме най-добрият отбор. Винаги има интрига. Няма да играят наши основни футболисти, затова пък има публика. Уморени са играчите, то си личеше. След това ще почиват две седмици.

Очаквам победа за Левски. Знам, че проектът за новия стадион е готов", каза Батков.

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