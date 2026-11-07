И Леклер най-после коментира проблемите с Хамилтън

Очакваната с такова нетърпение среща на Фредерик Васьор с двамата му пилоти Шарл Леклер и Люис Хамилтън вече мина и замина, а французинът не даде кой знае какви конкретни обяснения за това какво е било договорено на нея.

А в края на петъчния ден в Сао Пауло Шарл Леклер също коментира темата, която придоби сериозна важност след проблемите, които имаха той и Хамилтън в първата обиколка в Мексико.

"Definitely the most special thing ever" ❤️ #F1 #BrazilGP https://t.co/NdWNv0hniJ — Formula 1 (@F1) November 6, 2026

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Все пак, Васьор потвърди, че няма промяна в политиката на тима спрямо двамата пилоти, а Хамилтън, който държеше най-много на тази среща все още не е коментирал резултатите от нея.

Леклер пък даде да се разбере, че за него темата на практика е преключена.

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„В изминалата седмица се случиха твърде много неща - обясни Леклер. - Говорихме. Мисля, че всичко вече е уточнено и вече чакам следващата част от уикенда.“

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Подобно на Васьор и Леклер не пожела да хвърли много светлина върху ситуацията в тима, но пък той изобщо не коментира изказванията на Хамилтън, че никой не може да го накара да спре да се оплаква и да иска промяна в начина на работата на тима. Васьор заяви, че темата е била обсъждана, но потвърди, че оставя изводите за себе си и няма да ги коментира пред медиите.

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Снимки: Gettyimages