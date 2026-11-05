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Иш Уейнрайт: Те искаха повече победата, но ни предстои дерби и трябва да продължим напред

  • 5 ное 2026 | 23:26
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Баскетболистът на Апоел (Тел Авив) Иш Уейнрайт остана разочарован след поражението от Барселона в Евролигата, но бе категоричен, че той и съотборниците му трябва бързо да пренастроят мислите си към предстоящия сблъсък с градския съперник Макаби (Тел Авив).

"Те оискаха повече победата, но това е баскетбол. Това е нашата работа, това е нашият живот. Сега трябва да гледаме напред. Предстои ни дерби срещу Макаби, така че ще изгледаме записа от мача. Но това е баскетбол. Нашата работа е. Трябва да продължим напред."

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Попитан за очакванията си за мача срещу Макаби баскетболистът не скри значението на този сблъсък.

„Дерби е. Това е всичко, което наистина мога да кажа. Всеки знае какво означава това за нас. Благодаря ви“, завърши баскетболистът.

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