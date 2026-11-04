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Амир Кофи: Трябва да се придържаме към нашия план и да контролираме темпото срещу Барселона

  • 4 ное 2026 | 15:31
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Баскетболистът на Апоел Тел Авив Амир Кофи сподели очакванията си пред Sportal.bg за предстоящия двубой от Евролигата срещу Барселона. Израелският тим влиза в сблъсъка след поражение от състава на Дубай.

„Мисля, че просто трябва да се придържаме към нашия план, да бъдем заедно и да завършваме атаките си. В онзи мач те овладяха много борби в нападение и реализираха доста лесни точки. Така че трябва да завършваме притежанията си и да се придържаме към това, което правим. Очаква ни тежък мач. Те обичат да тичат в транзиция и да вдигат темпото малко повече. Затова е важно да завършваме атаките си, да се връщаме назад в защита, да намаляваме темпото и просто да играем нашия стил баскетбол“, каза той.

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Запитан с какво испанският гигант се различава спрямо предишните си отбори и от миналия съперник Дубай, Кофи посочи:

„Вероятно ще кажа темпото. Те обичат да вдигат темпото и да играят много в транзиция. Освен това разполагат с множество играчи, които боравят добре с топката. Така че ключовото е да връщаме нашите хора назад, когато пропускаме стрелби, и да подреждаме защитата си", завърши Кофи.

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