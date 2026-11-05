Ювентус гостува в "страната на лалетата", може ли неща да се обърка за "старата госпожа"?

Тази вечер от 22:00 часа българско време АЗ Алкмаар приема италианския гранд Ювентус на стадион "АФАС" в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа. Двата тима влизат в двубоя разделени само от една точка в класирането, като преследват директна класификация за осминафиналите.

Най-любопитният интригуващ детайл около срещата е възможността един срещу друг да се изправят братята Тюн Копмайнерс от Ювентус и капитанът на домакините Пеер Копмайнерс.

"Да се изправя срещу брат ми Пеер ще бъде наистина специално. Когато бяхме малки, играехме много мачове заедно и вече сме се срещали в две приятелски срещи, но утре ще бъде различно, защото е официален мач. Ще бъде голямо вълнение, особено ако успеем да спечелим", заяви Тюн Копмайнерс на пресконференцията преди мача.

Le parole di Spalletti e Koopmeiners alla vigilia di #AZJuve 🎙️ ➡️ https://t.co/n4KkgcQ7XX https://t.co/eYITR0paDF — JuventusFC (@juventusfc) November 4, 2026

Ювентус заема 7-о място в таблицата със 7 точки след две победи и едно равенство, като е отбелязал 9 гола и е допуснал 3. В миналия кръг от Европа торинци завършиха 2:2 срещу Рен, а през уикенда надделяха с 2:0 над Наполи в Серия А.

Добри новини за Ювентус

"Трябва да бъдем отбор с ясни идеи и да ги прилагаме с решителност и постоянство през целия мач, точно както направихме срещу Наполи", каза старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети. Той разкри, че Папе Сар и Андреа Камбиазо ще започнат като титуляри, докато Дъглас Луиз ще получи почивка.

Домакините от АЗ Алкмаар са на 10-а позиция с 6 точки (2 победи и 1 загуба). В последния си европейски мач нидерландците разгромиха Арарат-Армения с 4:0 като гост, но в местното първенство отстъпиха с 0:1 на Аякс в последния си мач.

Това е първи официален мач между АЗ Алкмаар и Ювентус в европейските турнири. Статистиката показва, че АЗ е без загуба у дома в последните си 17 мача в Европа, както и в последните си 5 мача срещу италиански съперници (4 победи и 1 равенство). От своя страна Ювентус също няма загуба срещу нидерландски тимове в турнира (2 победи и 1 равенство).

И двата тима имат сериозни проблеми с контузени играчи. За Ювентус извън сметките са Франсиско Консейсао, Кенан Йълдъз, Аркадиуш Милик, Мануел Локатели, Кефрен Тюрам, Камил Грабара, Мехмет Зеки Челик, Уестън Маккени и Николас Гонсалес. За домакините поради контузии двубоя пропускат Кийс Смит, Джиз Хорнкамп и Стийе Резинк.

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