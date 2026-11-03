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  2. Ботев (Пловдив) U15

Ботев удържа Локо (София) в мач с пет гола и два червени картона при U15

  • 3 ное 2026 | 11:44
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Ботев удържа Локо (София) в мач с пет гола и два червени картона при U15

Ботев (Пловдив) победи Локомотив (София) с 3:2 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Домакините поведоха с три гола на футболен комплекс „Ботев 1912“, а столичани върнаха две попадения. Двата отбора завършиха срещата с по десет футболисти.

Илия Дългъров откри резултата в 32-рата минута, а Марио Баев удвои преднината на „канарчетата“ в 39-ата.

След почивката Кирил Куленски се разписа за 3:0 в 47-ата минута, само две минути след появата си на терена. Локомотив намали чрез друга резерва — Матьо Младжов, който отбеляза в 69-ата.

В 76-ата минута червени картони получиха Юлиян Узунов от Ботев и Никола Петров от Локомотив. Антонио Коратела върна още едно попадение за гостите в 81-вата минута, но пловдивчани запазиха преднината си и спечелиха трите точки.

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