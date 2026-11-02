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Калина Славчева остана на една позиция от място на финал в Дакар

  • 2 ное 2026 | 15:15
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Калина Славчева остана на една позиция от място на финал в Дакар

Калина Славчева зае девето място в крайното класиране на спорта ушу на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Във втората дисциплина тайдзицюан (форма без оръжие) тя се нареди десета с 7.956 точки. Общо българката събра 16.386 (8.430 и 7.956).

Вчера Славчева беше девета в любимата си дисциплина тайдзи ветрило. Българката участва с травма на коляното.

По регламент първите осем в общото подреждане (сбор от двете оценки) се класират за финала. Китайското бойно изкуство дебютира на Олимпиади.

"Състезанието е много приятно, това е за първи път такава атмосфера в нашия спорт. Отиваме за първия състезателен ден в залата и са пуснали музика, беше много готина атмосфера да се загряваш, да тренираш. Състезанията бяха супер", каза Славчева след участието си в Дакар.

"Имам стара травма на коляното, която ми попреча да направя едни от сложните елементи, което ми коства да стигна до финалите", добави тя.

"Тези игри са много готини. Атмосферата в залата е страхотна, защото сме само младежи, всички ти се усмихват, радват ти се, идват да се снимат от теб, разменяме си значки. Много ми харесва. Реално няма нищо общо с това, на което съм била досега, понеже за първи път съм на състезание с други спортове. Преди това съм била само в моя спорт, докато тук има всякакви спортове. Вчера ходихме да гледаме бадминтон, днес сме на джудо. И е много хубаво да можеш да видиш някакви други спортове. Много ми харесва", завърши Славчева.

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