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SENSHI приема заявки за международния лагер със световни бойни величия през декември

  • 2 ное 2026 | 16:42
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SENSHI приема заявки за международния лагер със световни бойни величия през декември

Световноизвестни имена от кикбокса, K-1 и карате киокушин ще водят последния за 2026 г. международен тренировъчен лагер на SENSHI. В рамките на 4 дни, oт 3 до 6 декември, Варна ще бъде домакин на тренировъчни сесии, които предоставят на състезатели и треньори от различни страни възможност да надградят уменията си под ръководството на легендарни бойни величия. 

Инструкторският състав на лагера включва четирикратните шампиони на K-1 World Grand Prix Семи Шилт и Ернесто Хуст, двукратния шампион на K-1 World MAX Анди Зауер, първия шампион на K-1 World MAX Алберт Краус от Нидерландия, Grand Prix шампиона и ученик на Мас Ояма Николас Петас от Япония, световния шампион по карате киокушин Тариел Николейшвили от Грузия, както и победителя в престижния турнир „All Japan“ Ян Сокуп от Чехия. Специално за събитието в България пристигат легендата на кикбокса и муай тай Рей Сефо от Нова Зеландия и емблематичния боец на златната К-1 лига Сам Греко от Австралия. 

Тренировъчният лагер на SENSHI събира участници от различни държави за обмен на добри практики и им предоставя възможност да черпят знания и практически опит от утвърдени имена в бойните спортове. В рамките на тренировъчната програма инструкторите ще споделят своя международен опит и ще работят с участниците за усъвършенстване на техниката, тактиката, физическата подготовка и бойното мислене.

Лагерите на веригата са предназначени за всички бойци и треньори, които искат да развият своите умения, да обменят опит с международната бойна общност и да се подготвят в професионална среда. За перспективните състезатели участието предоставя и възможност да демонстрират качествата си пред скаутския екип на международната верига SENSHI. 

Участниците в декемврийския лагер във Варна може да проследят на живо и битката за короната в тежка категория на SENSHI 34 Grand Prix на 5 декември. Събитието ще предложи зрелищен елиминационен турнир между 8 атлети за шампионската титла в категория над 95 кг и три супер битки с елитни кикбоксьори, готови да покажат воля и умения за победа.

Записването за международния тренировъчен лагер на SENSHI през декември вече е отворено. Крайният срок за подаване на заявки за участие в него е до 9 ноември 2026 г. Одобрените кандидати ще ползват осигурени от организаторите настаняване, хранене, тренировъчен процес и трансфери от и до летище Варна. Повече информация за инструкторите и форма за записване в лагера можете да намерите ТУК.

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