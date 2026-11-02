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Сержиньо: Обожавам изискванията на Веласкес

  • 2 ное 2026 | 13:51
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Португалският полузащитник на Левски Сержиньо се утвърди като една от ключовите фигури в състава на Хулио Веласкес. Халфът е сред най-постоянните футболисти на "сините" и почти не пропуска срещи на отбора, като в европейските мачове е останал извън игра само за 17 минути.

Двубоят срещу Дунав се оказа юбилеен 25-и с екипа на столичния гранд. Освен това португалецът е единственият играч на Левски, който е взел участие във всички срещи на тима от началото на сезона. В интервю за "Мач Телеграф" той разказа за адаптацията си към българския футбол, впечатленията си от клуба и отношенията с наставника Хулио Веласкес.

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"Българският футбол е малко по-различен от португалския, но мисля, че бързо се адаптирах. В родината ми се мисли повече, а тук е доста по-физически и агресивен. След като се присъединих към Левски, бързо разбрах в колко голям отбор съм дошъл. Усетих го най-вече в мачовете в Европа. Но най-много ме радват гостуванията, където и да играем, се чувстваме у дома", каза Сержиньо.

Португалецът посочи и най-сериозното предизвикателство, пред което се е изправил с екипа на столичани до момента. Според него това е било гостуването на АЕК в Атина, което се е оказало трудно както от индивидуална, така и отборна гледна точка.

"Лично за мен най-трудният мач, както индивидуално, така и отборно, беше гостуването на АЕК", заяви халфът.

Сержиньо не спести добрите си думи и за старши треньора Хулио Веласкес. Той изрази признателност към испанския специалист и подчерта, че високите му изисквания са важен фактор за развитието на футболистите.

"Мога единствено да благодаря на мистър Хулио. Много съм щастлив, че имам възможността да работя с него. Освен като треньор, той има фантастични качества като човек. Обожавам изискванията му и влагането му, които показва всеки ден. Винаги иска повече и това ме кара да се развивам. Не само мен, но и съотборниците ми.", обясни полузащитникът.

В края на разговора Сержиньо разкри и кои футболисти са оказали влияние върху него и чий стил на игра харесва най-много. Сред любимите му полузащитници са някои от най-големите имена във футбола през последните години.

"Винаги съм харесвал халфове като Иниеста, Модрич и Шави. А в момента ми допадат Витиня и Педри", завърши Сержиньо.

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