Аморим: Младите показаха, че могат да се справят с напрежението в Милан

След победата на Милан с 2:0 като гост на Удинезе, Рубен Аморим изрази огромно задоволство от представянето на своите футболисти, оценявайки високо силния дух на тима на фона на сериозните кадрови проблеми в състава.

„Щастлив съм за футболистите и съм горд. Още от самото начало казахме, че искаме да бъдем конкурентоспособни, и го доказахме. Наистина съм доволен и се гордея с отбора, но сега трябва да мислим за следващия мач“, заяви наставникът, след което коментира налагането на младите таланти и натоварената програма: „Мисля, че в момента при този график е почти невъзможно... Всички страдат от контузии. Затова всеки футболист трябва да бъде готов. Моята задача не е само да побеждаваме, но и да гарантирам бъдещето на Милан. Имаме много травми, а тези момчета ми показаха, че са готови да се справят с напрежението да играят за този клуб. Изключително съм щастлив – когато са на терена, аз нося отговорността и искам те да се представят на високо ниво.“

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Запитан за представянето на Бартезаги, треньорът отличи силните качества на футболиста, като посочи, че има и елементи за надграждане: „Справи се много добре. Смятам, че е по-силен в офанзивен план, отколкото в дефанзивен. Трябва да подобри играта си в защита при ситуации един на един и да действа по-агресивно. Притежава отлична скорост, центрира много добре и на тренировките винаги завършва точно атаките.“

Сгъстеният цикъл от срещи и липсата на достатъчно време за работа на терена също бяха отбелязани от Рубен Аморим: „Имаме много работа пред нас. Но се гордея с момчетата, защото нямахме никакво време да изчистим грешките от предишния двубой. На практика нямахме възможност да тренираме на терена, а само чрез видео разбори. Честно казано, през последните седмици почти не сме провеждали пълноценни тренировки, затова съм истински горд.“

На въпрос относно връчването на „Златната топка“, Рубен Аморим категорично омаловажи темата: „Нямам никаква представа. Ако не е играч на Милан, това изобщо не ме вълнува. Мисля само за това кои момчета ще са здрави, за да могат да играят отново след два дни. Щом не става дума за футболист на Милан, това няма никакво значение за мен.“

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Снимки: Gettyimages