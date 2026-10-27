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Лошо време застрашава мача на Арсенал за Карабао Къп

  • 27 окт 2026 | 02:54
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Лошо време застрашава мача на Арсенал за Карабао Къп

Предстоящото гостуване на Арсенал срещу Флийтууд Таун от турнира за Карабао Къп, насрочено за 27 октомври, е изправено пред реален риск от отлагане заради тежките метеорологични условия.

Въпреки че бурите Остин и Боело вече преминаха над Обединеното кралство през последните дни, силните ветрове и проливните дъждове продължават да създават сериозни затруднения, особено в района на Ланкашър.

Метеорологичната служба Мет Офис запазва в сила официалните си препоръки за пътуване в страната за следващите дни, а от Арсенал вече отправиха специални указания към привържениците си, които възнамеряват да пътуват на север за двубоя.

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За региона на Флийтууд е обявен жълт код за опасни ветрове. Макар най-тежките пориви да се очакват непосредствено край бреговата линия, метеорологичната обстановка може да окаже пряко влияние върху града в часовете преди началния съдийски сигнал.

Преди срещата ще бъдат направени подробни оценки на безопасността, като при допълнително влошаване на дъждовете е възможен и предварителен оглед на терена. Тревогата се засилва и от факта, че съседният тим на Бароу вече бе принуден да отмени своя мач през изминалия уикенд.

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Снимки: Gettyimages

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