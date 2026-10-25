Артета си води статистика кой мениджър най-много напуска техническата зона

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че събира видеозаписи на свои колеги от Висшата лига, които многократно напускат техническата зона. Това се случи, след като самият той получи втория си жълт картон за сезона при победата с 2:0 над Евертън в събота.

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Артета се пошегува, че ще постави сензори край тъчлинията, след като бе предупреден от съдията Тони Харингтън през второто полувреме на двубоя на стадион „Емирейтс“.

Испанецът е заплашен от наказание за един мач, ако получи още един жълт картон, но смята, че други мениджъри в елита също многократно са нарушавали правилата, без да бъдат санкционирани.

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„Наистина трябва да внимавам, да“, каза Артета. „Ще сложа сензори! Има и други мениджъри, които правят същото. Дори има един, който държи рекорда в лигата - 36 пъти за 10 минути е напускал техническата зона, без да получи жълт картон. Затова събирам всички тези моменти - имам цял архив от кадри, така че, ако някой дойде при мен, мога да кажа, че някой друг държи рекорда.



Манталитетът на отбора е сбор от манталитетите на отделните футболисти в него“, заяви Микел Артета по повод успеха над Евертън.

„Габи е чудесен пример за това. Всички се уплашихме - не толкова заради начина, по който той падна, а заради реакцията на играчите, които бяха до него. Той обаче веднага заяви, че иска да продължи, а след това отбеляза гол, който ни помогна да спечелим мача. Точно това очакваме от нашите футболисти“, коментира още мениджърът на Арсенал.

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Снимки: Gettyimages