Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал

Съставите на Арсенал и Евертън, Гьокереш води атаката на лондончани

  • 24 окт 2026 | 16:06
  • 992
  • 4
Съставите на Арсенал и Евертън, Гьокереш води атаката на лондончани

Арсенал приема Евертън в един от най-интересните двубои от осмия кръг на Висшата лига. “Артилеристите” са в отлична позиция, като изостават на три точки от лидера Манчестър Сити. Тимът на Дейвид Мойс допусна първата си загуба за сезона преди седмица, когато отстъпи на Челси. “Карамелите” си остават много труден съперник и ще искат да покажат това на “Емиратс”.

Микел Артета е направил пет промени от мача срещу Байерн (2:2) в Шампионската лига през седмицата. Виктор Гьокереш заменя Кай Хавертц и ще води атаката. Микел Мерино пък е титуляр на мястото на Бруно Гимараеш. Майлс Люис-Скели се очаква да действа като ляв краен бранител на мястото на Рикардо Калафиори, а Бен Уайт заменя Юриен Тимбер като десен бек. Еберечи Езе е в стартовата единайсеторка, заменяйки контузения Букайо Сака.

В състава на Дейвид Мойс има две принудителни промени. Джак Грийлиш пропуска мача поради заболяване, а Джарад Брантуейт не е в групата поради контузия. Тяхното място заемат Бренън Джонсън и Джейк О’Брайън. В тима се завръща Тайрик Джордж, а Мерлин Рьол е предпочетен като ляв бек пред Айнсли Мейтланд-Найлс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Флик преди "Ел Класико": Това е най-великият мач, имам пълно доверие на съдиите

Флик преди "Ел Класико": Това е най-великият мач, имам пълно доверие на съдиите

  • 24 окт 2026 | 14:36
  • 3627
  • 3
Джани Инфантино: Огромното мнозинство в световния футбол стои зад мен

Джани Инфантино: Огромното мнозинство в световния футбол стои зад мен

  • 24 окт 2026 | 14:18
  • 1078
  • 5
Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

  • 24 окт 2026 | 16:22
  • 8597
  • 28
Моуриньо отговори на футболист на Барселона, обясни за брадата си и отсече: Реал Мадрид с мен печели трофеи

Моуриньо отговори на футболист на Барселона, обясни за брадата си и отсече: Реал Мадрид с мен печели трофеи

  • 24 окт 2026 | 13:50
  • 6955
  • 4
Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница

Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница

  • 24 окт 2026 | 12:21
  • 8091
  • 2
Може ли да видим нови таланти от "Ла Масия" в Ел Класико

Може ли да видим нови таланти от "Ла Масия" в Ел Класико

  • 24 окт 2026 | 10:25
  • 2914
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Слави Бинев е убит в София

Слави Бинев е убит в София

  • 24 окт 2026 | 11:07
  • 34529
  • 120
Локо (София) 0:0 Ботев (Враца)

Локо (София) 0:0 Ботев (Враца)

  • 24 окт 2026 | 16:50
  • 2865
  • 2
Има основна версия за убийството на Слави Бинев

Има основна версия за убийството на Слави Бинев

  • 24 окт 2026 | 12:45
  • 25442
  • 42
Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

  • 24 окт 2026 | 15:52
  • 13100
  • 9
Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

  • 24 окт 2026 | 16:22
  • 8597
  • 28
Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

  • 24 окт 2026 | 11:27
  • 16198
  • 20