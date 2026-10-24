Съставите на Арсенал и Евертън, Гьокереш води атаката на лондончани

Арсенал приема Евертън в един от най-интересните двубои от осмия кръг на Висшата лига. “Артилеристите” са в отлична позиция, като изостават на три точки от лидера Манчестър Сити. Тимът на Дейвид Мойс допусна първата си загуба за сезона преди седмица, когато отстъпи на Челси. “Карамелите” си остават много труден съперник и ще искат да покажат това на “Емиратс”.

Микел Артета е направил пет промени от мача срещу Байерн (2:2) в Шампионската лига през седмицата. Виктор Гьокереш заменя Кай Хавертц и ще води атаката. Микел Мерино пък е титуляр на мястото на Бруно Гимараеш. Майлс Люис-Скели се очаква да действа като ляв краен бранител на мястото на Рикардо Калафиори, а Бен Уайт заменя Юриен Тимбер като десен бек. Еберечи Езе е в стартовата единайсеторка, заменяйки контузения Букайо Сака.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ Your N5 Gunners. 🤝 Presented by @deel — Arsenal (@Arsenal) October 24, 2026

В състава на Дейвид Мойс има две принудителни промени. Джак Грийлиш пропуска мача поради заболяване, а Джарад Брантуейт не е в групата поради контузия. Тяхното място заемат Бренън Джонсън и Джейк О’Брайън. В тима се завръща Тайрик Джордж, а Мерлин Рьол е предпочетен като ляв бек пред Айнсли Мейтланд-Найлс.

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Снимки: Imago