Арсенал планира януарски трансферен удар за сензацията от Шампионската лига Николо Тресолди

Ръководството на Арсенал обмисля възможността да привлече нападателя на Брюж Николо Тресолди по време на зимния трансферен прозорец. Мениджърът на „артилеристите“ Микел Артета търси нови решения за атакуващата си линия, след като Виктор Гьокереш, привлечен за 63,5 милиона паунда, изпитва затруднения пред гола и не успя да се разпише в първите си осем участия за сезона.

За сметка на това 22-годишният Тресолди прави впечатляваща кампания за белгийския клуб. Младежкият национал на Германия вече има 9 попадения в 12 мача във всички турнири, като формата му в Шампионската лига е феноменална. Той реализира четири гола само в две срещи от турнира на богатите — първо се разписа при домакинското поражение с 2:3 от Астън Вила на стадион „Ян Брейдел“, а след това изригна с хеттрик за сензационния успех с 4:3 срещу Интер на „Сан Сиро“.

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Лондончани се надяват добрите отношения с белгийския шампион да улеснят евентуална сделка през януари. Миналото лято Арсенал привлече от Брюж гръцкия офанзивен играч Христос Цолис срещу 35 милиона паунда. В предишната кампания Тресолди и Цолис сформираха смъртоносно нападение в Белгия, завършвайки на върха в голмайсторската листа — германецът оглави класацията с 19 попадения в 40 срещи, докато Цолис остана втори със 17 гола в 36 двубоя.

Интересът към Тресолди обаче е огромен, което неизменно вдига и трансферната му сума. През август Брюж отхвърли оферта на стойност 30 милиона паунда от италианския Рома, като в момента белгийците оценяват своята звезда на близо 42 милиона паунда.

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В надпреварата за подписа на талантливия стрелец се включват и двата милански гранда. Милан проявява много сериозен интерес и може да се възползва от факта, че нападателят е страстен привърженик на „росонерите“ още от детските си години. Интер също го следи отблизо, след като лично се увери в качествата му на терена.

Наред с клубното бъдеще, пред Тресолди предстои и важен избор на национално ниво. Нападателят е роден в италианския град Каляри, но по-късно се мести в Хановер и избира да се състезава за юношеските и младежките гарнитури на Германия, за които е отбелязал 19 гола в 35 мача. Футболните федерации на Германия и Италия продължават ожесточена борба за това чий представителен тим ще избере да защитава той.

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