В Арсенал ще последват примера на конкурентите

Арсенал планира сериозно обновяване на тренировъчната си база, след като в клуба са стигнали до извода, че съоръженията изостават от тези на някои от основните конкуренти в Премиър лийг. „Артилеристите“ проучват възможността за изграждане на изцяло нов център за мъжкия първи отбор, който да обедини на едно място ключовите зони за подготовка, медицинско обслужване и възстановяване на футболистите.

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Лондон Колни е дом на Арсенал от 1999 г., но през последните години редица английски клубове инвестираха сериозно в инфраструктурата си. Манчестър Юнайтед обнови базата си в Карингтън с инвестиция от около 50 милиона паунда, а Ливърпул разполага с модерния си тренировъчен комплекс AXA. В Арсенал вече са извършени подобрения в първия отбор, включително в залата за физическа подготовка и помещенията за лечение, а за женския състав е одобрена временна фитнес зала, която да се използва по време на ремонтните дейности.

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По-амбициозният проект предвижда изграждането на нов център за мъжкия тим, в който да бъдат събрани тренировъчните, медицинските и рехабилитационните помещения, съблекалните, офисите и зоните за хранене и работа с медиите. Ако планът бъде реализиран, настоящите съоръжения на мъжкия отбор могат впоследствие да бъдат използвани изцяло от женския тим. Засега идеята е на етап проучване и няма обявени окончателен проект, бюджет или график за строителството.

Клубът е обсъждал и възможността за изграждане на малък стадион в тренировъчната база за младежките формации до 21 и до 19 години, които в момента играят домакинските си мачове на „Мийдоу Парк“, но впоследствие не е продължил с процедурата за получаване на разрешение за строеж. Новите планове за настоящата база идват, след като Арсенал се отказа от мащабно разширяване на стадион „Емиратс“ и избра да се съсредоточи върху по-малки подобрения на съоръжението.

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Снимки: Gettyimages