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ЦСКА без Цварц и Перейра, но с Гбамен срещу Лудогорец

  • 26 окт 2026 | 14:55
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ЦСКА без Цварц и Перейра, но с Гбамен срещу Лудогорец

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното домакинство срещу Лудогорец от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят стартира в 19:30 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Аут от разширения състав остават контузените Жоел Цварц и Лео Перейра. Добрата новина е завръщането на защитника Жан-Филип Гбамен, който лекуваше травма доскоро. След изтърпяно наказание обратно в строя пък е Стефано Сенси.

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Групата на "червените": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 37. Бари Котър, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

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