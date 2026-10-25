Вандалщина и потрошени магазини в Барселона преди Ел Класико

Стотици младежи се събраха в събота в Барселона, където започнаха да унищожават градска инфраструктура, да повреждат велосипеди и мотоциклети и да разграбват магазини. Общо 14 търговски обекта са станали обект на вандалски действия.

Барселона е фаворит в Ел Класико

Това се случи в навечерието на Ел Класико на стадион "Камп Ноу" между Барселона и Реал Мадрид в неделя от 22 часа.

Местният вестник "Ел Паис" прави подробен анализ на вандалщината в града:

"Каталунската полиция Mossos d’Esquadra и Общинската полиция на Барселона мобилизираха над 220 служители, за да овладеят безредиците. На няколко пъти органите на реда предприеха действия за разпръскване на маскираните участници в размириците.

BREAKING: Riots and mass-looting in Barcelona tonight 🇪🇸 https://t.co/tL8qE8OHMz — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

До момента са задържани около 100 души, като 25% от тях са непълнолетни. Множество магазини и ресторанти затвориха врати, за да избегнат щети и грабежи в района на площад „Каталуния“, улица „Ла Рамбла“, булевард „Портал де л'Анжел“ и прилежащите улици. Младежите се събраха в центъра на града след призиви, разпространени чрез социалните мрежи, без демонстрацията да е била предварително заявена пред властите.

Общината предприе мащабни мерки за сигурност около площад „Каталуния“ и околните улици, включително в района между площадите „Уркинаона“ и „Университат“.

Председателят на каталунското правителство Салвадор Ия осъди насилието.

🇪🇸 Riots and mass looting in Barcelona, Spain https://t.co/cWsj0CcvPq — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

„Насилието няма място в Каталуния. Никога. Протестът е демократично право. Нападенията, сплашването и разрушенията не са“, заяви той.

Кметът на Барселона Жауме Колбони проведе среща тази вечер с регионалния министър на вътрешните работи Нурия Парлон и беше категоричен в позицията си.

„Няма да позволим случилото се да остане безнаказано. Ще има последствия както за пълнолетните участници, така и за хората, които носят отговорност за непълнолетните. Няма да позволим градът ни да бъде опустошаван“, заяви кметът на пресконференция в 23:20 часа.

Колбони и Парлон не изключиха възможността за нови арести и допълнителни материални щети. Двамата изразиха съжаление, че протестът е бил организиран без каквато и да било конкретна цел. Кметът категорично отхвърли възможността размириците да бъдат свързвани с исканията за достъпни жилища, отправяни от участниците в палатковия лагер на площад „Каталуния“.

Spaniards shopping at the Corte Inglés shopping mall at Barcelona's have been locked in the store. The shopping mall was forced to close its doors with customers inside to prevent looters from storming the building. Europe 2026… https://t.co/yAFMuLjHDl — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

По думите му демонстрантите не са се опитвали да защитят никакви права.

„Това беше единствено безсмислено насилие и вандализъм“, заключи Колбони.

От своя страна Парлон не отрече възможността събитията в Барселона да са били вдъхновени от протестите в Париж.

Барселона се превърна в сцена на улични сблъсъци

Късно вечерта каталунското правителство и общината смятаха, че интензивността на безредиците постепенно намалява. Въпреки това Барселона продължаваше да прилича на бойно поле, а централните улици бяха обхванати от остра миризма на дим заради многобройните запалени огньове.

Според Парлон в града са били регистрирани 33 отделни пожара.

Barcelona doesn't sleep, shop windows smashed, stores looted, street on fire. The apocalypse has arrived in Spain too. https://t.co/eH3JSbXhUW — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 25, 2026

Около полунощ полицейски хеликоптер продължаваше да кръжи над Барселона, докато по улиците се чуваха сирените на специализираните автомобили на полицията за борба с безредиците.

Протестът започна около 18:00 часа, когато приблизително 600 младежи, колкото бяха в най-многобройния момент на демонстрацията, започнаха да разграбват търговски обекти и да унищожават градска инфраструктура.

Участниците не бяха част от конкретна организация и не следваха предварително определен маршрут на демонстрация. Сред атакуваните обекти имаше магазини за компютърна техника, бижутерии и цветарски щандове. Там, където не успяваха да проникнат, младежите удряха с голяма сила металните щори на магазините, както се случи с търговски обект на площад „Бон Суксес“.

Каталунската полиция публикува съобщение, в което предупреди, че групи от агресивни маскирани лица палят контейнери за отпадъци, разрушават градско имущество и хвърлят камъни по служителите на реда.

🇪🇸 Vandals are destroying public property in Barcelona tonight https://t.co/IAw8Z3PowN — Visegrád 24 (@visegrad24) October 25, 2026

Властите призоваха гражданите да избягват района.

По-късно вечерта Нурия Парлон отправи същото предупреждение.

Полицията е очаквала значително по-слаби безредици

Мащабът и интензивността на насилието изненадаха Mossos d’Esquadra. Полицията предварително е следила организацията на събитието, но е очаквала сравнително леки инциденти, оценени на второ ниво по четиристепенна скала за риск. Повечето участници бяха млади хора, включително много непълнолетни, които пристигнаха в центъра на Барселона, облечени в черно и със закрити лица.

BREAKING: A computer store is getting looted in Barcelona. Take a close look at the looters https://t.co/DKzUNRMibf — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

Те се бяха отзовали на призиви в социалните мрежи, без да има ясно формулирана причина за демонстрацията.

„Това са онзи тип призиви за събирания, които се разпространяват из цяла Европа“, коментира с огорчение Колбони.

Малки групи действаха изключително агресивно, като използваха метални пръти, за да унищожават велосипеди, паркирани на обществени велостоянки. На улица „Рамбла де Каталуния“, съвсем близо до централния площад, демонстрантите изградиха голяма барикада от различни материали, към която добавиха мотоциклети и велосипеди.

Впоследствие барикадата беше подпалена, което наложи намесата на пожарникарите. Участниците в безредиците се опитаха също да съборят дърво, разграбиха цветарски щанд и изпочупиха стъклата на няколко други.

Цветарите от „Ла Рамбла“ временно са преместили обектите си заради ремонтните дейности по булеварда. По същото време универсалният магазин El Corte Inglés на площад „Каталуния“ затвори вратите си, докато клиентите все още се намираха вътре.

Младежи хвърляха контейнери за отпадъци срещу полицейските патрули, които обикаляха площада с включени сирени в опит да възпрат безредиците. Групи демонстранти потрошиха навеси на спирки на обществения транспорт, а също така бяха извършени кражби от магазини за компютърна техника и поне една бижутерия.

Vandals destroying public property in Barcelona tonight https://t.co/BuqpNsPEL5 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

Достъпът до метростанцията на площад „Каталуния“ също беше затворен.

Общественият транспорт продължи да се движи, но превозните средства не спираха на централната станция.

Протестът е бил организиран чрез социалните мрежи

Безредиците започнаха в центъра на Барселона, който, както всяка събота следобед, беше изпълнен с хора. По улиците имаше хиляди жители и туристи, много от които носеха куфари или бяха излезли на пазар. Участниците в размириците бяха мобилизирани чрез групови чатове в социалните мрежи, в които членуват стотици хора. Целта според информацията е била да се повторят протестите, разразили се във Франция.

„Не знам защо са тук. Аз само снимам. Мисля, че е заради парите“, заяви младеж със закрито лице, който записваше безредиците с телефона си.

Късно вечерта размириците се разпространиха и към други части на центъра.

Демонстранти разграбиха магазин за компютърна техника на улица „Балмес“, близо до кръстовището с „Ронда Университат“.

Полицейски патрули блокираха входа на обекта, след като той вече беше разграбен няколко пъти. Участници в безредиците събориха и предпазните огради около ремонтните дейности на „Ла Рамбла“.

Цивилни служители на Общинската полиция задържаха двама младежи, като единият от тях се опита да ги нападне. Работата на метростанцията и крайградските влакове Rodalies на площад „Каталуния“ беше преустановена.

Отвън можеха да се видят група задържани момчета на изключително млада възраст.

Участниците в палатковия протест за жилища се разграничиха от насилието

Безредиците избухнаха непосредствено до площад „Каталуния“, където от три седмици продължава палатков протест с искания за разрешаване на жилищната криза. Част от агресивните младежи се опитаха да проникнат в лагера, но организаторите и участниците в мирния протест не им позволиха.

„Не искаме да превръщаме в насилствен протест нещо, което изграждаме мирно в продължение на седмици“, обясни Киара Монрой, говорител на палатковия лагер.

Според уточнените данни, представени от Нурия Парлон, инцидентите са започнали около 18:00 часа и в най-напрегнатия момент в тях са участвали приблизително 600 младежи. Без да представляват конкретна организация или да участват в официално организирана демонстрация, те са нападали търговски обекти и са унищожавали градско имущество, като в крайна сметка са повредили и разграбили 14 магазина в центъра на Барселона.

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