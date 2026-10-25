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ЦСКА сред отличниците по бягане в Европа

  • 25 окт 2026 | 10:01
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ЦСКА сред отличниците по бягане в Европа

ЦСКА и Нордселанд оглавиха класацията по пробягана дистанция във втория кръг на основната фаза в Лига на конференциите. При равенството 2:2 в Дания двата отбора изминаха общо 254,16 километра, показват данните на УЕФА.

Домакините заемат първото място със 127,33 километра, а непосредствено след тях са „червените“ със 126,83 километра. Разликата между двата тима е точно 500 метра.

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

За сравнение, в срещата между Аякс и Аталанта в Амстердам общата пробягана дистанция е с около 40 километра по-малка. Представителят на Бергамо е отборът с най-малко изминати километри в кръга – 105,40.

ЦСКА започна с високо темпо двубоя на стадион „Право да мечтаеш“, а впоследствие остави впечатление, че намалява интензивността. Данните обаче нареждат „червените“ сред отборите с най-голям обем работа на терена в този кръг на турнира.

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