Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец

Бивш футболист на Лудогорец е новият треньор на Септември (София)

  • 24 окт 2026 | 13:21
  • 2019
  • 0
Бивш футболист на Лудогорец е новият треньор на Септември (София)

Ръководството на Септември (София) обяви новия си треньор. Начело на столичния тим застава бившият футболист на Лудогорец Младен Кашчелан.

"ПФК Септември (София) приветства Младен Кашчелан начело на представителния отбор!

В неговият щаб влизат още Едуард Щайнбрехер - помощник треньор, Антонио Петков - помощник треньор и анализатор, Христо Николов - треньор на вратарите и Мартин Филипов - кондиционен треньор! 43-годишният черногорски специалист е бивш национал на своята страна с 25 мача за Черна гора. Като футболист натрупва богат международен опит, защитавайки цветовете на Карлсруе, Ягелония, Лудогорец, Арсенал (Тула), Тосно, Тамбов и Балтика.

Кашчелан познава и българския футбол - през сезон 2011/2012 е част от състава на Лудогорец, който печели шампионската титла и Купата на България.Треньорският му път преминава през щаба на Пари Нижни Новгород, където работи със Сергей Юран и Саша Илич, а впоследствие застава начело на Сокол (Саратов).

Притежава лиценз UEFA Pro, придобит през май 2026 година.

Пожелаваме на Младен Кашчелан здраве, успешна работа и много поводи за радост начело на нашия отбор!Добре дошъл в Септември, Младен", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Дунав ще играе с четирима в защита срещу "соколите"

Дунав ще играе с четирима в защита срещу "соколите"

  • 24 окт 2026 | 09:17
  • 906
  • 2
ЦСКА без основни фигури срещу Лудогорец?

ЦСКА без основни фигури срещу Лудогорец?

  • 24 окт 2026 | 08:53
  • 8578
  • 23
"Дракони" срещу "соколи" край река Дунав

"Дракони" срещу "соколи" край река Дунав

  • 24 окт 2026 | 07:24
  • 4258
  • 18
Ще продължи ли възходът на Локо (София) и срещу Ботев (Враца)?

Ще продължи ли възходът на Локо (София) и срещу Ботев (Враца)?

  • 24 окт 2026 | 07:15
  • 6465
  • 26
Огнян Младенов посвети победата на Юрий Васев

Огнян Младенов посвети победата на Юрий Васев

  • 23 окт 2026 | 21:18
  • 1229
  • 0
Георги Русев: Имахме късмет да си вкараме положенията

Георги Русев: Имахме късмет да си вкараме положенията

  • 23 окт 2026 | 21:10
  • 1483
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Слави Бинев е убит в София

Слави Бинев е убит в София

  • 24 окт 2026 | 11:07
  • 21868
  • 81
Има основна версия за убийството на Слави Бинев

Има основна версия за убийството на Слави Бинев

  • 24 окт 2026 | 12:45
  • 9114
  • 12
11-те на Дунав и Спартак (Варна)

11-те на Дунав и Спартак (Варна)

  • 24 окт 2026 | 12:56
  • 1849
  • 1
Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

  • 24 окт 2026 | 11:27
  • 8655
  • 8
Ще продължи ли възходът на Локо (София) и срещу Ботев (Враца)?

Ще продължи ли възходът на Локо (София) и срещу Ботев (Враца)?

  • 24 окт 2026 | 07:15
  • 6465
  • 26
Тотнъм, Арсенал или Челси - кои лондонски клубове се мразят най-много

Тотнъм, Арсенал или Челси - кои лондонски клубове се мразят най-много

  • 24 окт 2026 | 09:21
  • 5275
  • 5