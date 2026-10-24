Бивш футболист на Лудогорец е новият треньор на Септември (София)

Ръководството на Септември (София) обяви новия си треньор. Начело на столичния тим застава бившият футболист на Лудогорец Младен Кашчелан.

"ПФК Септември (София) приветства Младен Кашчелан начело на представителния отбор!



В неговият щаб влизат още Едуард Щайнбрехер - помощник треньор, Антонио Петков - помощник треньор и анализатор, Христо Николов - треньор на вратарите и Мартин Филипов - кондиционен треньор! 43-годишният черногорски специалист е бивш национал на своята страна с 25 мача за Черна гора. Като футболист натрупва богат международен опит, защитавайки цветовете на Карлсруе, Ягелония, Лудогорец, Арсенал (Тула), Тосно, Тамбов и Балтика.



Кашчелан познава и българския футбол - през сезон 2011/2012 е част от състава на Лудогорец, който печели шампионската титла и Купата на България.Треньорският му път преминава през щаба на Пари Нижни Новгород, където работи със Сергей Юран и Саша Илич, а впоследствие застава начело на Сокол (Саратов).



Притежава лиценз UEFA Pro, придобит през май 2026 година.



Пожелаваме на Младен Кашчелан здраве, успешна работа и много поводи за радост начело на нашия отбор!Добре дошъл в Септември, Младен", написаха от клуба.

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