Лудогорец награждава защитник с нов договор

Лудогорец дава нов договор на защитник, пише "Тема Спорт". Разградчани започват разговори с Едвин Куртулуш за удължаването на контракта му.

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Настоящото споразумение между двете страни изтича в края на сезона и орлите искат да задържат един от основните си бранители, в противен случай играчът може да си тръгне като свободен агент след финала на кампанията.

26-годишният швед с корени от Косово пристигна на "Хювефарма Арена" през лятото на 2024-а от Хамарби. Тогава Лудогорец плати за него около 1.5 милиона евро. Куртулуш често бе преследван от контузии, което нарушаваше формата му.

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