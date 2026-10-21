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В Румъния: Лудогорец изкушава Никушор Банку с двойна заплата

  • 21 окт 2026 | 10:03
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В Румъния: Лудогорец изкушава Никушор Банку с двойна заплата

Лудогорец проявява интерес към капитана на Университатя (Крайова) Никушор Банку и е готов да го привлече със значително по-високо възнаграждение, съобщават румънските медии.

Според digisport.ro 34-годишният ляв бек получава по 20 хиляди евро месечно в настоящия си клуб, а в Разград може да заработва между 40 и 50 хиляди евро. Неговият агент Джовани Бекали, който е братовчед на собственика на ФКСБ Джиджи Бекали, е съдействал за осигуряването на тези условия при евентуален трансфер.

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Банку има договор с Университатя до лятото на 2028 година, което означава, че за привличането на румънския национал е необходима и договорка между двата клуба за трансферна сума. През този сезон тимът от Крайова беше отстранен от Левски в квалификациите на Шампионската лига.

Интересът към защитника идва на фона на неяснотата около бъдещето на Антон Недялков. Настоящият ляв бек на Лудогорец е с договор до края на сезона, като според информацията има вероятност да не получи предложение за продължаването му.

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