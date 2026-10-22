Омар Рекик: Знаех, че Лудогорец е голямо име във футбола

Тунизийският национал Омар Рекик говори за адаптацията си в тима на Лудогорец. Той се превърна в един от гръмките трансфери при разградчани през лятото. Рекик участва на Мондиал 2026, където записа два мача за своя национален тим. Роденият в Нидерландия футболист призна, че се чувства отлично в Разград и се радва, че е приел офертата на „орлите“.

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„Чувствам се добре в Лудогорец. Започнахме по много позитивен начин с позитивни резултат и за момента всичко е наред. Разговорите започнаха след световното първенство. Разговорите бяха много позитивни. Усетихме, че хората в клуба са много честни с нас. Аз вече знаех, че Лудогорец е голямо име във футбола, така че всичко се случи много бързо. Както казах, след края на световното първенство разговаряхме и реших да приема офертата и да дойда тук“, коментира Омар за "Диема спорт".

„През годините на няколко пъти Лудогорец игра мачове с отбори от Нидерландия, така че много хора са запознати с тях и фактът, че са най-големият клуб. Когато моят брат играеше за ПСВ Айндховен, той също се изправи срещу тях, така че наистина знаех доста неща. Сега се запознах с организацията и инфраструктурата в клуба и мога да кажа, че са невероятни и на много високо ниво. Хората също са много любезни и се чувствам отлично“, каза още той.

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