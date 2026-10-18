Пламен Гетов: Левски ми хареса много, ЦСКА и Лудогорец надигат глава

Слушай на живо: Спартак (Плевен) - Левски

Майсторът на фауловете Пламен Гетов сподели очакванията си за гостуването на Левски на Спартак (Плевен) за Sesame Купа на България. Бившият национал се изказа ласкаво за играта на "сините" срещу нидерландския НЕК.

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"Левски ще бие с лекота. Няма да има проблеми срещи Спартак Плевен. Сините ще влязат с голямо настроение, особено след равенството с НЕК Неймеген. Ясно е, че Веласкес ще направи много промени по състава си, но като цяло отборът се намира в отлично състояние. Левски ми хареса много в Нидерландия. Чета, че се обвинява Светльо Вуцов, но за мен се представи на ниво. Нормални неща са грешките във футбола. Сбърка един път и беше фатално, но другите положения, които извади? Ако не беше спасил още първата по-опасна ситуация, когато отрази изстрела с глава на противниковия нападател, мачът отиваше в друго русло. Като цяло Левски игра добре. Показа високо ниво.

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Веласкес работи много качествено, но се изненадах, че извади Груич. Не знам, може би е бил уморен. Сърбинът е класен футболист, спокоен, отнема топката, организира играта, във въздуха е отличен. Майкон също ми харесва. Нестандартен играч е. А и като цяло сините разполагат с много добър състав. Битката за титлата обаче ще бъде доста тежка за всички. ЦСКА и Лудогорец надигат глава и ще е интересно", сподели Гетов пред "Тема Спорт".

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Легендата на плевенчани сподели, че вече е далеч от клуба и не следи отблизо процесите. Той е привлечен в тима през 1980 година, превръща се в основния ас на тима и има близо 250 двубоя за тима и над 140 гола. А мачовете на отбора се превръщат в едни от най-посетените благодарение на неговото майсторство. "За съжаление, не мога да кажа нищо за Спартак. Вече не ходя на стадиона. Развиват се, както си желаят. Преди седем-осем години приключих отношения и съм далеч от плевенския футбол. И затова не мога да ви кажа кога ще има подобрение", допълни той.

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