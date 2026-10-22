Компани: Не очаквах да имаме толкова много положения

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани направи равносметка след зрелищното равенство 2:2 при визитата на Арсенал в мач от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

Белгийският специалист отчете силната игра на тима си, но изрази съжаление за спада в концентрацията през заключителните минути на срещата.

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„Намираме се в период със сгъстен цикъл от мачове и вече мислим за предстоящия двубой. Играхме срещу много труден съперник. Имахме своите възможности и създадохме отлични положения, каквито дори не си представях преди първия съдийски сигнал. Жалко е, че намалихме темпото в самия край“, сподели Компани.

„Имахме шанс да стигнем до победата, но не бива да забравяме класата на Арсенал. Сблъсъкът беше изключително интензивен и отборът остави всичките си сили на терена. Така или иначе, този резултат вероятно е напълно заслужен. Сега ни предстои мач срещу втория в класирането на Бундеслигата, което е най-важната задача пред нас“, допълни наставникът.

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Треньорът на баварците коментира и физическото състояние на Луис Диас, който се появи в игра като смяна в 68-ата минута, но напусна терена принудително в 90-ата.

„Надявам се травмата да не е сериозна. Когато обаче подобно нещо се случи два пъти за толкова кратко време, винаги има повод за притеснение“, обобщи белгиецът.

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Снимки: Gettyimages