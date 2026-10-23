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Ираола с разнопосочни новини за Баркола, Муньос и Собослай

  • 23 окт 2026 | 16:46
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Ираола с разнопосочни новини за Баркола, Муньос и Собослай

Брадли Баркола ще бъде на разположение на Андони Ираола за неделния сблъсък на Ливърпул срещу сензацията в Премиър лийг от началото на сезона - Брайтън. Французинът вчера не тренира с отбора, но днес е участвал в заниманието наравно с останалите. Виктор Муньос, който пропусна мача с Виляреал, все още е под въпрос, а Доминик Собослай със сигурност няма да бъде на разположение за този уикенда.

"Брадли тренира днес както обикновено. Няма проблем – понякога просто се налага да съобразяваме натоварването, но той е добре. Виктор има лека травма. Успя да доиграе мача срещу Брентфорд, но изпитва болка. За мача срещу Виляреал беше твърде рано, а за утре – трудно е да се каже, наистина не знам.

Собослай няма да бъде на разположение този уикенд. Той все още не е тренирал с групата, но не мисля, че отсъствието му ще продължи дълго. Ситуацията е добра. Дом вече тренира индивидуално на терена и му предстои да се включи в заниманията с отбора, но за предстоящия мач още не е готов.

Правим промени в състава, тъй като играем на всеки 3-4 дни. Понякога играчите са уморени и трябва да преценим дали имат нужда от повече почивка, или е по-добре да заложим на по-свежи футболисти. Така ще бъде и в предстоящите мачове – продължаваме по същия начин. Мисля, че като цяло играчите се справят добре с предизвикателствата. Рио Нгумоа не е уморен. Искам всички те да участват във всеки мач. Що се отнася до предните позиции – обикновено правя смени при крилата и нападателите. В повечето случаи те не доиграват срещите, така че идеята е да дадат всичко от себе си. Почти винаги правим ротации на тези постове", заяви Ираола, който след това отправи ласкави думи по адрес на следващия опонент.

"Брайтън се представят невероятно добре и заслужават всички похвали, които получават. Отборът е отлично воден, много силен във всяка фаза на играта – един от най-добрите състави, притежаващ високо качество. Ние трябва да покажем най-доброто, на което сме способни. Смятам, че отборът ми се намира в добро състояние. Вероятно мачът няма да се различава много от този срещу Виляреал – те умеят да контролират различните фази на играта и са технически грамотни, така че очаквам нещо подобно. Едва ли ще видим 0:0, в което не се случва нищо. И двата отбора ще се опитат да поемат контрола върху двубоя.

Испанецът похвали за пореден път представянето на младите си играчи, особено на Рио Нгумоа, както и постоянно високото ниво, което демонстрира от началото на сезона Алексис Мак Алистър.

“Алексис е един от лидерите, които имаме. Има сериозен опит. Макар и да не е в напреднала възраст, той е участвал в мачове на най-високо ниво и е печелил големи трофеи както на клубно, така и на национално ниво. Представянето му винаги е било на много високо равнище. Той се присъедини последен – мисля, че пристигна малко след Виктор Муньос – но само две-три седмици по-късно вече беше в отлична форма и оттогава показва постоянство в играта си”.

Мениджърът призна, че може и в бъдеще да използва Райън Гравенберх като десен бек. Нидерландецът бе преместен в тази роля в хода на мача с Виляреал и се представи добре.

"Ако ме попитате коя е най-подходящата позиция за него, бих казал, че той е „осмица“, но може да се справи и като „шестица“ – на тази позиция дори спечели шампионата. Може да играе и като десен бек, както видяхме наскоро. Справя се и на позицията на „десетка“. В определени моменти е играл и като централен защитник; той е изключително ценен, защото е универсален играч. В момента имаме нужда от подкрепа на други позиции и той може да помогне. Загубихме Фримпонг и Брадли.“

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Снимки: Gettyimages

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