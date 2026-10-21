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Мак Алистър обясни за гола с глава, похвали Нгумоа и Ираола

  • 21 окт 2026 | 12:08
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Футболистите на Ливърпул искат да печелят трофеи през тази година и трябва да продължават да работят, за да бъде това възможно, заяви халфът Алексис Мак Алистър след победата с 4:3 над Виляреал в Шампионската лига. Мърсисайдци са с перфектен баланс в най-престижния клубен турнир, а в Премиър лийг изостават с девет точки от върха. Във вторник Ливърпул изостана с два гола от Виляреал, но направи пълен обрат и спечели. Всичко започна с попадение с глава на Алексис Мак Алистър, който не се слави с високия си ръст.  

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„Както можете да видите и с просто око, аз не съм висок, но много обичам да влизам пред вратата при центрирания“, каза той за Amazon Prime. „Наистина ми харесва това и треньорите за статични положения знаят, че обичам да атакувам на близка греда. Така вкарах и на Световното първенство. Мисля, че днес (във вторник) пак се справих добре. Искам и да поздравя Рио Нгумоа за втория гол. Много съм му говорил за центриранията, как точно да прави удара от земята. Днес се справи много добре“, добави халфът. 

Ираола: Допускаме твърде много голове
Ираола: Допускаме твърде много голове

Второто попадение бе дело на Роналд Араухо, а Мак Алистър се разписа за 3:2 преди попадение на Флориан Виртц. „Започнахме с промените 30 или 35 минути след началото на мача. Трей Ньони стоеше малко по-дълбоко, а аз заиграх в центъра, за да имаме четирима там и да разиграваме по-добре. Бързахме да вкараме, а не играехме особено добре“, обясни Мак Алистър, цитиран на клубния уебсайт. Победата запази 100-процентовия актив на „червените“ в Шампионската лига, като отборът е допуснал само едно поражение в първите 11 мача под ръководството на новия треньор Андони Ираола.  „Видях нещо много важно още от първия му ден тук – той е страхотен човек, каквито са и помощниците му. Мисля, че вървим в правилната посока, но все още не сме перфектни. Трябва да работим повече. За нас това е важна година, защото искаме да печелим трофеи“, добави аржентинецът.

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Снимки: Gettyimages

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