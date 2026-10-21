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Според Ван Дайк Салах е помогнал много за израстването на Нгумоа

  • 21 окт 2026 | 15:39
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Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк сподели, че Мохамед Салах е помогнал много за израстването на Рио Нгумоа. 18-годишното крило изигра много силен мач вчера при успеха на мърсисайдци над Виляреал с 4:2 в Шампионската лига. Преди няколко дни той се включи отлично и помогна за обрата на тима срещу Брентфорд.

“Няколко от по-опитните играчи му помогнаха. Бих казал, че Коди Гакпо със сигурност е част тях. Всеки има тази роля да помага на по-младите в състава. Всеки допринася. Миналата година да работи с Мо Салах беше много важно за него. Мо е едно от най-добрите крила в света и е преживял всичко. Мисля, че всичко това се вижда този сезон, но има още много. Нгумоа на моменти е поразителен”, заяви Ван Дайк.

Нидерландският национал призна, че самият той не е играл добре срещу Виляреал. Негова грешка доведе до първия гол в мача. “Беше ужасно начало. Беше лош ден за мен лично, но го направихме заедно. Обърнахме мача и това е най-важното. За съжаление, в живота се случват такива неща. За щастие, не ми се е случвало много пъти откакто съм в Ливърпул, но тази вечер не беше най-добрата за мен”, коментира бранителят.

Неговият съотборник Трей Ниони, който за първи път бе титуляр в мач от Шампионската лига, бе доволен от реакцията на отбора, след като Ливърпул изоставаше с два гола: “Отборът реагира великолепно. Не започнахме добре и определено трябва да  обърнем внимание на това. Не бива да допускаме голове толкова рано. В крайна сметка обаче всички се раздадохме и стигнахме до победата. Изобщо не изпаднахме в паника. Вярваме един в друг и когато отборният морал е толкова висок, никой от нас не изпада в паника. Ние вярваме в нашите качества. Видяхте, че през второто полувреме мачът се промени и темпото се вдигна. От това се нуждаехме и вкарахме головете.”

„Шампионската лига е много специален турнир. Трябваше да почакам да играя като титуляр, но това бе част от процеса. През последните години научих много, дори и гледайки от пейката. Останалите ми помагат, особено по-опитните. Тяхната цел е да ме улеснят. Не мога да искам повече. Радвам се, че с останалите младоци сме заедно сега. На никого в нашата възраст не му е лесно в големите клубове, защото се конкурираме с топ футболисти. При нас обаче това ни дава тласък и работим усърдно, за да достигнем стандартите на Ливърпул. Те са високи“, каза още халфът. 

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