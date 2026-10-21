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Ираола: Допускаме твърде много голове

  • 21 окт 2026 | 02:57
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Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола призна, че отборът му продължава да изпитва проблеми в защита въпреки драматичната победа с 4:3 над Виляреал в третия кръг на Шампионската лига. Испанският специалист остана доволен от обрата и реакцията на футболистите си, но подчерта, че те не могат да си позволяват отпускане срещу силни съперници.

„Много неща се случиха днес. Те бяха много по-добри от нас през първото полувреме, а ние бяхме значително по-добри през второто. Когато бяхме поставени под напрежение, реагирахме добре. Когато се отпускахме, допускаxме грешки. Не можеш да си позволиш отпускане срещу толкова добър съперник. Ценя тази победа. Трябва да знаем, че ако не играем на предела на възможностите си, ще ни бъде трудно. Изправяме се срещу много силни отбори. Хубаво е, че успяваме да правим обрати, но от началото на сезона допускаме прекалено много голове“, заяви Ираола.

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Наставникът коментира и представянето на 18-годишния Рио Нгумоа, който постепенно се утвърждава в състава.

„Много съм доволен от Рио. Той се старае да подобрява всичко, върху което работим с него. Напоследък играе много повече отдясно и се адаптира отлично. Все по-често навлиза към центъра. През първото полувреме имаше трудности в защита, но през второто беше много по-добър. Превръща се във все по-завършен футболист, а все още е само на 18 години. През първото полувреме съперникът имаше числено превъзходство в центъра. Решихме да преместим Райън Гравенберх на десния бек, за да бъдем по-опасни в комбинациите с Рио. Ценя много Райън. Решихме да насочим играта повече към единия фланг и да осигурим допълнителна подкрепа отляво. Така завършихме добре първото полувреме и започнахме много силно второто“, обясни испанецът.

Ираола обърна внимание и на предстоящия съперник Брайтън.

„Те са във великолепна форма. Самочувствието им е изключително високо. Играят по сходен начин с Виляреал. Отстъпват единствено на Барселона по почти всички показатели. Този мач беше добра подготовка за нас и ще се възползваме от него“, допълни наставникът.

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Снимки: Gettyimages

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