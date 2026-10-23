Менян обясни за червения си картон срещу Борнемут

Вратарят на Милан Майк Менян излезе с изявление в Инстаграм, в което даде своята гледна точка относно изгонването си при снощната загуба с 0:3 от Борнемут в Лига Европа. При изпълнение на корнер в 27-ата минута капитанът на “росонерите” изблъска в лицето Тайлър Адамс, заради което му беше показан директен червен картон, а също така беше отсъдена дузпа, след която “черешките” поведоха с два гола.

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“Моето действие не беше умишлено. Като всеки вратар и както се случва във всеки мач, аз просто исках да освободя малко място около себе си в моето поле. За съжаление, това създаде лошо впечатление, особено у младите зрители, които ни гледат. Клубът, треньорският щаб и съотборниците ми знаят какъв човек и капитан съм аз. Те са наясно с моите намерения, а това да изоставя тима си никога не е сред тях. Що се отнася до останалото, ние сме свикнали с начина, по който определени хора и медии избират да тълкуват нещата”, написа Менян.

🚨 Mike Maignan has been sent off for BLATANT foul ! Bournemouth scored another penalty 🤯! #BOUMIL https://t.co/TGFhZR876o — The Final Whistle (@Rufus_45) October 22, 2026

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Снимки: Gettyimages