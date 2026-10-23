Мениджърът на Борнемут: Голяма вечер за нас, но ни отива да останем смирени

Мениджърът на Борнемут Марко Розе не скри задоволството си след историческата победа с 3:0 над Милан в мач от третия кръг на основната фаза в Лига Европа. „Черешките“ записаха трети пореден успех в първата си европейска кампания изобщо, след като Майк Менян бе изгонен още в 28-ата минута, а германският специалист призова тима си да запази мярката въпреки еуфорията.

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„Голяма вечер за нас. Щастлив съм за клуба, особено за нашите фенове, и съм наистина горд с моите момчета. Начинът, по който го направиха, беше брилянтен от първата до последната минута, изиграхме наистина добър мач.

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Дори при 11 срещу 11 започнахме добре, оказахме натиск върху тях, спечелихме една дузпа. После червеният картон променя нещо в мача. Понякога изпадаш в затруднение в такива ситуации, но както и в неделя, се справихме наистина добре. Не им дадохме нищо.

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Отива ни да останем смирени. Знаем, че сме добри. Знаем, че ако разполагаме с целия състав, можем да се борим с всеки и навсякъде, но сезонът е дълъг“, каза Розе.

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