Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Борнемут

Борнемут с рекорд, какъвто английски клуб не е постигал от 1973 година

  • 23 окт 2026 | 07:01
  • 914
  • 0

Борнемут се превърна в първия английски клуб от 1973 година насам, който печели първите си три мача в голям европейски турнир. „Черешките“ постигнаха поредицата в дебютната си евротурнирна кампания, а третият успех дойде с категоричното 3:0 над Милан на „Вайтълити Стейдиъм“ в мач от третия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Тимът на Марко Розе поведе още в 8-ата минута с дузпа, изпълнена от Жустин Клуйверт. Половин час по-късно вратарят и капитан на „росонерите“ Майк Менян бе изгонен с директен червен картон, след като блъсна в лицето Тайлър Адамс при корнер в наказателното поле на италианците. От последвалата дузпа Маркъс Тавърние удвои преднината, а в 84-ата минута Амин Адли оформи крайния резултат с пряк свободен удар.

Мениджърът на Борнемут: Голяма вечер за нас, но ни отива да останем смирени
Мениджърът на Борнемут: Голяма вечер за нас, но ни отива да останем смирени

Така Борнемут има пълен актив от девет точки след три кръга и е сред водещите отбори в подреждането, а седемкратният европейски шампион Милан е с едва една победа от първите си три срещи във втория по сила турнир на Стария континент.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Андерлехт се разправи с бъдещ съперник на Левски и стигна до първа победа

Андерлехт се разправи с бъдещ съперник на Левски и стигна до първа победа

  • 23 окт 2026 | 00:51
  • 2221
  • 0
Лион се сгромоляса срещу Хофенхайм

Лион се сгромоляса срещу Хофенхайм

  • 23 окт 2026 | 00:36
  • 1483
  • 0
Аякс повали Аталанта с късни голове

Аякс повали Аталанта с късни голове

  • 23 окт 2026 | 00:46
  • 1638
  • 0
Кристъл Палас си тръгна с точка от Истанбул

Кристъл Палас си тръгна с точка от Истанбул

  • 23 окт 2026 | 00:35
  • 1420
  • 0
Голмайсторите срещу ЦСКА донесоха нов успех на Монако

Голмайсторите срещу ЦСКА донесоха нов успех на Монако

  • 23 окт 2026 | 00:29
  • 1951
  • 0
Авгогол провали Спарта (Прага) срещу Олимпиакос

Авгогол провали Спарта (Прага) срещу Олимпиакос

  • 23 окт 2026 | 00:24
  • 1294
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

  • 23 окт 2026 | 00:03
  • 179477
  • 461
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

  • 22 окт 2026 | 21:40
  • 251201
  • 535
Веласкес: Този мач показа колко сме израстнали

Веласкес: Този мач показа колко сме израстнали

  • 23 окт 2026 | 00:27
  • 13851
  • 16
Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа

Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа

  • 22 окт 2026 | 22:00
  • 38447
  • 35
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 22 окт 2026 | 23:55
  • 26477
  • 0