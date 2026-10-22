Милан си отдъхна за основния си нападател, но не и за Чуквуезе

Нападателят на Милан Гонсало Рамош е избегнал контузия и физическите му проблеми са свързани само с мускулна преумора в левия прасец. Това са показали днешните прегледи на португалския национал, съобщава “Скай Спорт”.

Гонсало Рамош се контузи и стресна всички в Милан

25-годишният играч въобще не пътува с отбора за днешното гостуване на Борнемут в Лига Европа, но се очаква да бъде на разположение на наставника Рубен Аморим още за неделната визита на Удинезе от осмия кръг на Серия А. Така най-вероятно голмайсторът на тима Алфаджо Сисе ще го замести на върха на атаката тази вечер, след като преди седмица заби хеттрик за успеха с 4:0 над РБ Залцбург. Именно Рамош е основният централен нападател на “росонерите”, като досега през сезона е изиграл девет мача за тях, в които е вкарал три гола и е направил една асистенция.

📰 @PBPcalcio: Gonçalo Ramos: Tests on his left calf showed no injury, with the MRI scan returning negative. https://t.co/mGLBM4PR6c — Milan Posts (@MilanPosts) October 22, 2026

Междувременно, информация дойде и относно състоянието на крилото Самуел Чуквуезе, който има контузия в левия хълбок. Той вече е започнал своето лечение, като ще има нов преглед след 10-15 дни, така че е аут поне до паузата заради националните отбори. Това означава, че нигериецът, който има осем двубоя и две асистенции за Милан през кампанията, ще пропусне мачовете с Борнемут, Удинезе, Болоня, Интер, Ференцварош и Дженоа. Според “Скай Спорт” обаче отсъствието му може да продължи около два месеца, което би го извадило за още повече срещи.

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Снимки: Gettyimages