Аморим: Трябва бързо да се възстановим и да се концентрираме върху следващото предизвикателство

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим заяви категорично, че на практика „не е имало мач“ при гостуването на Борнемут. Италианският гранд остана с десет души на терена още в 28-ата минута и претърпя тежко поражение с 0:3 на стадион „Виталити“ в среща от Лига Европа. Португалският специалист продължи негативната си серия срещу този съперник, след като и по време на престоя си в Манчестър Юнайтед допусна класическа загуба на същия стадион.

„Дузпата след корнера и червеният картон промениха абсолютно всичко. След това мачът просто свърши. Нямахме никакво време да реагираме след първия гол. Опитахме се да натиснем към края, но третото попадение направи задачата ни още по-сложна“, започна Аморим.

Борнемут съкруши Милан, глупост на Менян предопредели краха на "росонерите"

Запитан за ротациите в състава след убедителния успех с 4:1 над РБ Залцбург, наставникът отговори с раздразнение, че нивото на отбор от Премиър лийг е съвсем различно.

„Нямаше мач. Тук въпросът не е в игровия ритъм или в предишната среща. Допускането на подобна дузпа от ъглов удар и изгонването в такава ситуация са напълно недопустими“, каза Аморим.

Крайни резултати в Лига Европа

И двете ключови грешки дойдоха при корнери, като опитният страж Менян трябваше да бъде по-въздържан, имайки предвид съвременните правила, при които нарушенията се санкционират дори топката да не е в игра.

„Вярно е, че не можем да си позволяваме такива действия. Задължително е да завършваме срещите в пълен състав. Сега обаче трябва бързо да се възстановим и да се концентрираме върху следващото предизвикателство. Играта с човек по-малко изисква огромно тичане и преса в точните моменти, така че тази вечер беше изцяло негативна за нас“, добави треньорът.

🚨🎙️😱 Ruben Amorim vs Italian journalist after Milan’s defeat: “We watched TWO DIFFERENT games. There was NO GAME.” “It’s not even about comparing the pace to Salzburg. We conceded a penalty from the first corner, then went down to 10 men. We never had the chance to play.” “The penalty and then the red card changed everything. We didn’t even have the chance to play the game.” https://t.co/tzq6z0RSIK — Milan Wire (@MilanWireX) October 22, 2026

След изгонването Аморим не премина към традиционната постройка 4-4-1, а запази тримата централни защитници, трансформиращи се в петица при натиск.

„Футболистите познават отлично тази система в дефанзивен план. Опитахме се да не рискуваме прекомерно през по-голямата част от мача и да потърсим нещо в последните минути. Стремя се да поставям играчите в най-удобните за тях позиции и да влияя чрез смените“, обясни той.

Португалецът призна, че все още не е разговарял с изгонения Менян.

„Не, нямах време. Трябва веднага да се приберем в Милано и да започнем подготовка за шампионатния двубой срещу Удинезе. Ще обсъдим случилото се, след като се приберем“, каза още Аморим.

Милан вече показа известни колебания в защита при трудната победа с 3:2 над Аталанта през уикенда, когато за малко не пропиля аванс от три попадения на „Сан Сиро“. В Лига Европа „червено-черните“ са в трудна позиция, след като записаха две загуби в първите си три двубоя, включително домакинското поражение с 0:2 от Бенфика на старта. По повод изминалите 100 дни начело на отбора и коментарите на легендата Фабио Капело относно традициите на клуба, Аморим завърши.

„Това е част от процеса. Ако погледнем историята на Милан, днес се намираме в съвсем различен етап. Разбирам думите на Капело за миналото на клуба, но сме длъжни да бъдем реалисти. Оценявам раздаването и борбата на момчетата тази вечер. Трябва да си извадим нужните поуки от тези трудни моменти и да приемем реалността във футбола“, завърши Аморим.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google