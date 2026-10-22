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Манчев: ЦСКА няма от кого да се притеснява, имаме по-богата история от повечето клубове

  • 22 окт 2026 | 19:16
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Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Бившият нападател на ЦСКА Владимир Манчев сподели очакванията си преди гостуването на „червените“ на Нордселанд в Лига на конференциите. Той разкри, че Лео Перейра е получил контузия на последната тренировка, коментира възможността пред Петко Панайотов и изрази увереност, че „армейците“ трябва да преследват победата.

„Очаквам, естествено, победа. Обикновено съм от другата страна, затова ще ми бъде приятно да наблюдавам мача като фен. Има приповдигнато настроение. Видях мотивация и в състезателите. За съжаление, вчера на тренировката се контузи Лео Перейра и предполагам, че това е една от причините да започне Петко Панайотов. Той, разбира се, заслужава мястото си и по принцип. Това е добра възможност да покаже своите качества. Смятам, че на този терен би се справил дори по-добре от други състезатели, с които разполагаме“, заяви Манчев.

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Бившият футболист на „червените“ сподели и впечатленията си от Маркус Гиздол.

„Поговорихме си с Гиздол. Изглежда ми доста приветлив. Той е професионалист и си върши работата. Много е рано да се вадят заключения.“

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Манчев подчерта, че силните резултати на Нордселанд като домакин не бива да притесняват ЦСКА, но предупреди, че съперникът не трябва да бъде подценяван.

„Знам за успехите на Нордселанд като домакин, но не смятам, че отбор като ЦСКА трябва да се притеснява от когото и да било. Имаме по-богата история от голяма част от клубовете. Това трябва да бъде начинът на мислене на нашите състезатели. Не трябва обаче да има подценяване, защото знаем доста именити клубове, включително и български, които си тръгнаха с неприятни резултати.“

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Той коментира и очакваното откриване на новия стадион на „армейците“.

„Всеки армеец чака стадиона от дълги години. Това е нещо нормално за клуб като ЦСКА, който иска отново да се бори с най-добрите, както беше в миналото. Няма да бъде толкова лесно — само стадионът не играе. На терена състезателите трябва да отговорят на това, което ще имат като инфраструктура. Не можем да чакаме резултати от днес за утре. Трябва и търпение. Мисля, че няма съмнения, че откриването ще бъде срещу Славия.“

Манчев отличи нападателите на ЦСКА и конкуренцията в състава.

„Харесвам и тримата ни нападатели. От много дълго време не сме имали такова богатство. Виждате, че от време на време Питас може да играе и като крило. И тримата отбелязаха немалко голове, така че това е едно от най-силните оръжия на нашия отбор. Има доста голяма конкуренция и в средата на терена. Все някой трябва да остане извън състава — ако не е Ето’о, ще е друг. Не трябва да отписваме когото и да било от отбора.“

„ЦСКА винаги трябва да играе за победа. Очаквам три точки“, категоричен бе бившият нападател.

Накрая той благодари на клубното ръководство за възможността да бъде част от гостуването.

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„Припомняме си моменти, но нашето време е минало. Сега актьорите са други и трябва да отстъпим място на тях. Благодарим и на ръководството, че ни позволи да станем част от това преживяване днес.“

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