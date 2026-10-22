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ЦСКА излиза за първа победа в Лига на конференциите на изкуствения терен във Фарум - пряко включване от Дания
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Гласен за титуляр в Дания се контузил на последната тренировка на ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 19:03
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Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Бразилецът Лео Перейра е получил травма в последната тренировка на ЦСКА преди днешния мач срещу датския Нордселанд във втория мач от Лигата на конференциите. Кариоката е трябвало да бъде титуляр, но заради контузията на негово място започва Петко Панайотов.

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“Успяхме да опазим тази информация от вас журналистите, че вчера на тренировката Лео Перейра се контузи и затова на негово място днес ще видим Петко Панайотов” разкри бившият играч и треньор при “червените” Владимир Манчев пред Sportal.bg пред стадиона в Дания.

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