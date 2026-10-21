Треньорът на АЕК след поражението от Ман Сити: Резултатът е твърде голям

Старши треньорът на АЕК Атина Марко Николич призна превъзходството на съперника при загубата с 1:5 от Манчестър Сити в третия кръг от Шампионската лига.

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„Резултатът е много голям, а АЕК играеше срещу отбор, който е на най-високо ниво в световния футбол през последните няколко сезона. Въпреки това успяхме да покажем смелост и имахме няколко много добри периода в този мач. За съжаление, високото качество и класата на играчите на Сити си каза думата и доведе до това те да ни наказват с голове отново и отново. Искам да спомена и нашите фенове – те са невероятни. Където и да отидем, те създават невероятна атмосфера. Мисля, че всички се насладиха на присъствието им. Сега насочваме вниманието си към вътрешното първенство и след това ще се подготвим за мача срещу Реал Мадрид“, каза Николич, цитиран от официалния уебсайт на УЕФА. Манчестър Сити има 6 точки и е на 6-то място в общото класиране на Шампионската лига. АЕК Атина е на 26-то място с 3 точки.

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