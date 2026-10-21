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Мареска: Можехме да вкараме и още

  • 21 окт 2026 | 03:26
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Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска остана много доволен от представянето на своя отбор след победата с 5:1 над АЕК в третия кръг на Шампионската лига. Италианският специалист похвали футболистите си за реакцията след двубоя с Пари Сен Жермен (2:4) и подчерта, че многото промени в състава не са се отразили на качеството на играта.

„Мисля, че представянето ни беше отлично. Не беше лесно, особено след мача с ПСЖ. Имахме два двубоя, срещу Ипсуич и днес, които трябваше да спечелим, и си свършихме работата. Отново допуснахме гол след преход на съперника в атака, но вероятно можехме да се справим по-добре в тази ситуация. Отбелязахме пет попадения и можехме да вкараме още. Доволен съм и защото някои от футболистите, които не получаваха много игрови минути, показаха, че са готови. Това е много важно. Честно казано, за всеки треньор е най-хубавото усещане да направи много промени, а представянето на отбора въпреки това да бъде добро. Затова се радвам най-вече за тези футболисти“, заяви Мареска.

Наставникът коментира и представянето на Фил Фоудън, който продължава да показва добра форма.

„Това е добра новина за мен, защото той се справя добре, а точно това искаме по много причини. На първо място, защото е футболист от най-висока класа и всички го знаем. Радвам се за него, но и за отбора, защото разполагаме с още едно оръжие, което можем да използваме“, допълни специалистът.

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Мареска похвали и Райън Шерки, който се отличава с головете и асистенциите си.

„Мисля, че Райън се представя добре още от самото начало, включително и по отношение на статистиката — голове и асистенции. Много, много съм доволен от изявите му още от първия ден“, каза още италианецът.

Той обърна специално внимание и на младите футболисти, получили възможност за изява.

„Мисля, че тази вечер трима играчи от академията направиха дебюта си. Това е чудесна новина както за академията, така и за клуба. Много сме щастливи от този факт“, сподели наставникът.

Накрая Мареска успокои привържениците относно състоянието на Йошко Гвардиол, който е почувствал болки преди началото на срещата: „Не, той е добре. Имаше лек проблем с гърба по време на загрявката, но можеше да играе и всичко беше наред“.

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Снимки: Gettyimages

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