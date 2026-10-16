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Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

  • 16 окт 2026 | 19:51
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Ръководителят на Формула 2 Бруно Мишел е убеден, че Никола Цолов притежава качествата да се състезава във Формула 1, въпреки че българският пилот все още няма гарантирана позиция на стартовата решетка за следващия сезон.

Докато неговият основен съперник за титлата Рафаел Камара вече си осигури преминаването от Формула 2 към Формула 1, за Цолов тази крачка остава голяма амбиция. Българинът обаче получи сериозно признание от човека, който ръководи шампионата.

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Мишел смята, че Българския лъв е напълно готов за следващата крачка, макар да признава, че тази готовност сама по себе си не гарантира място за 2027 година.

„Да, мисля, че е готов, въпреки че не знам дали ще бъде във Формула 1 догодина“, заяви Мишел пред журналисти, цитиран от GMM.

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Шефът на Формула 2 обърна специално внимание на постоянството на Цолов и директната му битка за титлата с Камара като доказателство за бързата и успешна адаптация на двамата дебютанти към категорията.

Отборът на Хаас вече потвърди привличането на Камара с многогодишен договор, който влиза в сила от следващия сезон. Цолов продължава да бъде свързван с екипа на Рейсинг Булс, където бъдещето на Лиdм Лоусън също все още не е решено.

Никола Цолов е амбициран за обрат в битката за титлата във Формула 2
Никола Цолов е амбициран за обрат в битката за титлата във Формула 2

Позицията на Мишел дава допълнителна тежест на кандидатурата на българина, но това остава мнение извън отбора, който взема финалното решение, и не означава автоматично, че Ред Бул ще го привлече в основния си състав.

Тази разлика е от ключово значение на настоящия етап от трансферния пазар: силният сезон в малките формули доказва безспорно качествата на един пилот, но не отваря автоматично свободно място в елита.

Следващото решаващо решение за Цолов трябва да бъде обявено от организацията на Ред Бул. Дотогава силните резултати на пистата остават най-солидният аргумент в негова полза.

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Снимки: Gettyimages

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