Семейна трагедия спря Кимих за двубоя срещу Арсенал

Йошуа Кимих пропуска днешния двубой на Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал от Шампионската лига, обявиха от германския клуб. По информация на “Билд” неговият баща Бертолд е починал на 57-годишна възраст.

Вчера халфът пропусна и тренировката на баварците на "Алианц Арена".

Поради смъртен случай в семейство Йошуа Кимих не е в състава днес за мача срещу Арсенал. От името на семейството молим да бъдат уважени неговото уединение и скръб, както и да се въздържате от по-нататъшни запитвания и медийни отразявания. С дълбоко съчувствие целият Байерн застава зад Йошуа Кимих”, гласи информацията от клуба.

Следващата среща на Байерн е в неделя срещу Фрайбург.

Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал в мегасблъсък на "Алианц Арена"

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