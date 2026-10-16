Трима бразилци от Лудогорец получиха български паспорти

Лудогорец се сдоби с нови български футболисти, но не става въпрос за попълнения в селекцията, а за трима бразилски играчи, които вече имат родни паспорти. Това са Кайо Видал, Ерик Маркус и Руан Секо.

По този начин двете крила и нападателят няма да заемат място на състезатели извън Европейския съюз. Както е известно, БФС увеличи бройката на чуждестранните футболисти от 5 до 8. Но за шестия, седмия и осмия клубовете дължаха такса от 25 000 евро за всеки играч.

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С придобиването на българско гражданство от страна на Видал, Маркус и Секо, то бройката на футболистите, които нямат паспорт за ЕС в Лудогорец, се намали до пет - Хосам Абделмаджид, Иван Желизко, Агибу Камара, Натан Фернандес и Квадво Дуа.

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Снимки: Startphoto