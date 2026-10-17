Йовичевич: Футболистите разбраха какво трябва да направят през второто полувреме

Старши треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич сподели мнението си след класическия успех с 3:0 над Берое за Купата на България. "Орлите" стигнаха до победата с три бързи попадения през второто полувреме.

"Труден двубой, типичен за Купата. Когато играеш срещу отбор от по-ниско ниво, е нормално да се защитава с повече хора. През първото полувреме забелязахме, че има пространства, които не са правилно затворени. Футболистите разбраха какво трябва да направят след почивката.

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

Чочев е топреализатор за нашия отбор. Изключително важен. Искахме да превземем това пространство, от което се нуждаем. Голът на Кайо Видал също беше много впечатляващ.

Такива мачове са много важни да натрупам информация. Трябва да дадеш време на всеки в отбора, за да се чувства, че е важен. Важно е да имаме мотивирана група, това е приоритет.

Когато има трудни моменти, можем да сменим ритъма. Ако имаме нужда да пазим резултата, имаме нужните хора. Ще бъдем готови за ЦСКА", каза Йовичевич.

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Снимки: Startphoto