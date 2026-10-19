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Локо (Пд) се готви на пълни обороти за Черно море

  • 19 окт 2026 | 17:02
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Отборът на Локомотив Пловдив се готви усилено за предстоящата си визита на Черно море. В сряда (21 октомври) "черно-белите" гостуват на "моряците" в среща от 1/4-финалите на турнира Bethub Pro Cup.

Двубоят е от 18:30 часа на стадион "Тича" във Варна. При равенство в редовното време се пристъпва директно към изпълнение на дузпи.

Победителят ще се класира за полуфиналите, където ще се изпраси срещу победителя от двубоя между Левски и Арда, който е насрочен за 6 февруари 2027 година от 20:00 часа на стадион "Георги Аспарухов".

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