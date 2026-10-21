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Проблеми в Локо (Пд) преди мача с Черно море

  • 21 окт 2026 | 10:05
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Проблеми в Локо (Пд) преди мача с Черно море

Локомотив Пловдив ще бъде без петима играчи при гостуването на Черно море в мача между двата отбора от 1/4-финалите в новия турнир Купата на елита. Мачът на стадион "Тича" е днес от 18:30 часа.  Поради контузии срещата ще пропуснат Ефе АлиСеви Идриз, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков.

Интригуващ сблъсък на "Тича"
Интригуващ сблъсък на "Тича"

Ето и групата на "смърфовете" за срещата в Морската столица:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Матеус Брито, Далил Али, Андрей Киндриш, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Миха Търдан, Юлиан Илиев, Райън Ляйтън, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Жулиан Лами, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Димитър Мрънков, Антон Фасе, Жуниор Бурбан.

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