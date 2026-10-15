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Ахмед Ахмедов се подлага на операция, аут е до края на годината

  • 15 окт 2026 | 10:43
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Спартак (Варна) започна подготовка за двубоя с Етър. След двудневна почивка и стратегическа победа срещу Ботев (Враца), първата след 41 години като гост, "соколите" се подготвят за мача в понеделник срещу Етър от турнира Sesame Купа на България.

Добрата новина в лагера на варненци е завръщането на плеймейкъра Томаш Силва към тренировъчния процес. Португалецът пропусна последната среща заради мускулно разтежение.

Добра новина за Спартак (Варна) преди мача за Купата
Добра новина за Спартак (Варна) преди мача за Купата

Ахмед Ахмедов също не участва в последния двубой. Таранът ще се подложи на операция в областта на петата и ще пропусне оставащите мачове до края на календарната година. Младежкият национал Цветослав Маринов има натрупана умора от тежките срещи с клубния си отбор и с участието си в квалификациите с младежките национали.

Треньорският щаб прецени, че е по-добре играчът да бъде съхранен с нужда от регламентирана почивка, вместо да получи неприятна контузия вследствие на пренатоварване. Преди началото на сезона Спартак направи доста мащабна селекция, която усили конкуренцията и възможността да бъдат използвани равностойно футболисти на различни позиции.

Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години
Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

"Подготвяме се старателно за пореден труден двубой срещу Етър за Купата. Освен изминалия мач с Ботев във Враца, предстоят ни още три мача като гости. Така стана, че програмата ни е много наситена откъм гостувания и трябва да подходим максимално концентрирани и с добра подготовка за всеки един мач", каза спортният директор Енгибар Енгибаров пред Sportal.bg.

Пламен Трендафилов

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