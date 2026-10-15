Ахмед Ахмедов се подлага на операция, аут е до края на годината

Спартак (Варна) започна подготовка за двубоя с Етър. След двудневна почивка и стратегическа победа срещу Ботев (Враца), първата след 41 години като гост, "соколите" се подготвят за мача в понеделник срещу Етър от турнира Sesame Купа на България.

Добрата новина в лагера на варненци е завръщането на плеймейкъра Томаш Силва към тренировъчния процес. Португалецът пропусна последната среща заради мускулно разтежение.

Добра новина за Спартак (Варна) преди мача за Купата

Ахмед Ахмедов също не участва в последния двубой. Таранът ще се подложи на операция в областта на петата и ще пропусне оставащите мачове до края на календарната година. Младежкият национал Цветослав Маринов има натрупана умора от тежките срещи с клубния си отбор и с участието си в квалификациите с младежките национали.

Треньорският щаб прецени, че е по-добре играчът да бъде съхранен с нужда от регламентирана почивка, вместо да получи неприятна контузия вследствие на пренатоварване. Преди началото на сезона Спартак направи доста мащабна селекция, която усили конкуренцията и възможността да бъдат използвани равностойно футболисти на различни позиции.

Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

"Подготвяме се старателно за пореден труден двубой срещу Етър за Купата. Освен изминалия мач с Ботев във Враца, предстоят ни още три мача като гости. Така стана, че програмата ни е много наситена откъм гостувания и трябва да подходим максимално концентрирани и с добра подготовка за всеки един мач", каза спортният директор Енгибар Енгибаров пред Sportal.bg.



Пламен Трендафилов

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